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Костюк легко вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

Теннис
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Марта близка к основной сетке

Костюк легко вышла в финал квалификации Ролан Гаррос
Новина українською

Костюк в полуфинале квалификации Открытого чемпионата США за 1 час и 11 минут в двух сетах разбила Лауру-Иоанну Паар (6:2, 6:2).

Марта в каждом сете позволяла румынке первой сделать брейк, но быстро возвращала игру под свой контроль. Украинка сделала 6 брейков и проиграла 2 гейма на своей подаче.

На пути к финалу квалификации Костюк организовала 18 виннерсов и совершила 25 невынужденных ошибок. Также в активе Марты 1 эйс при 4 двойных ошибках.

За шанс впервые сыграть в основной сетке Ролан Гаррос Марта Костюк сыграет с победительницей матча Куруми Нара (№148 рейтинга WTA) – Анкита Райна (№176).

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В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос
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