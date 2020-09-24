Костюк легко вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

Костюк в полуфинале квалификации Открытого чемпионата США за 1 час и 11 минут в двух сетах разбила Лауру-Иоанну Паар (6:2, 6:2).

Марта в каждом сете позволяла румынке первой сделать брейк, но быстро возвращала игру под свой контроль. Украинка сделала 6 брейков и проиграла 2 гейма на своей подаче.

На пути к финалу квалификации Костюк организовала 18 виннерсов и совершила 25 невынужденных ошибок. Также в активе Марты 1 эйс при 4 двойных ошибках.

За шанс впервые сыграть в основной сетке Ролан Гаррос Марта Костюк сыграет с победительницей матча Куруми Нара (№148 рейтинга WTA) – Анкита Райна (№176).