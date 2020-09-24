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Ролан Гаррос. Калинина проигрывает в полуфинале квалификации
Украинка зачехлила ракетку на грунтовом Шлеме
В 1/2 финала квалификации Ангелина Калинина в двух сетах (2:6, 5:7) проиграла Варваре Лепченко. Матч продолжался 1 час и 28 минут.
Калинина сделала 3 брейка, но при этом отдала 6 геймов на своей подаче и выиграла всего 29% очков со второго мяча. В пассиве Ангелины 20 невынужденных ошибок против 9 у соперницы.
Ангелина Калинина в Париже заработала 16 тысяч евро призовых и 20 очков в рейтинг WTA.
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