Ролан Гаррос. Калинина проигрывает в полуфинале квалификации

В 1/2 финала квалификации Ангелина Калинина в двух сетах (2:6, 5:7) проиграла Варваре Лепченко. Матч продолжался 1 час и 28 минут.

Калинина сделала 3 брейка, но при этом отдала 6 геймов на своей подаче и выиграла всего 29% очков со второго мяча. В пассиве Ангелины 20 невынужденных ошибок против 9 у соперницы.

Ангелина Калинина в Париже заработала 16 тысяч евро призовых и 20 очков в рейтинг WTA.