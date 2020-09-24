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Свитолина впервые с мая 2018 года вышла в полуфинал грунтового турнира WTA

Теннис
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Элина еще на шаг приблизилась к титулу в Страсбурге

Свитолина впервые с мая 2018 года вышла в полуфинал грунтового турнира WTA
Новина українською

На четвертьфинальной стадии Internationaux de Strasbourg Свитолина впервые на уровне WTA играла с 54-й ракеткой мира из Швейцарии Жиль Тайхманн. Вторая сеяная подтвердила статус фаворита и оформила победу в двух партиях – 6:4, 6:3.

Матч стал для Свитолиной непростым испытанием – Тайхманн, активно атаковавшая на протяжении всей игры, в каждом сете вела с брейком, но украинке удавалось перехватывать инициативу.

На пути к победе Свитолина подала 5 эйсов, реализовала 5 из 11 брейк-поинтов и выиграла 64% очков с первой подачи.

Свитолина в последний раз играла в полуфинале грунтового турнира WTA два года назад, когда стала двукратной чемпионкой Рима.

За свой второй финал в сезоне Элина Свитолина в пятницу сыграет с 4-й сеяной Ариной Соболенко или Катержиной Синяковой.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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