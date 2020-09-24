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Надаль провел первую тренировку на Ролан Гаррос

Теннис
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Рафа продолжает подготовку

Надаль провел первую тренировку на Ролан Гаррос
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль продолжает подготовку к главному грунтовому турниру сезона "Ролан Гаррос".

Вторая ракетка мира провёл первую тренировку на центральном стадионе Открытого чемпионата Франции корте Филиппа Шатрие.

Напомним, на турнире категории АТР 1000 в Риме испанец добрался до четвертьфинала, где уступил представителю Аргентины Диего Шварцману.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 21 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

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В статье: Рафаэль Надаль
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