Надаль провел первую тренировку на Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль продолжает подготовку к главному грунтовому турниру сезона "Ролан Гаррос".

Вторая ракетка мира провёл первую тренировку на центральном стадионе Открытого чемпионата Франции корте Филиппа Шатрие.

Напомним, на турнире категории АТР 1000 в Риме испанец добрался до четвертьфинала, где уступил представителю Аргентины Диего Шварцману.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 21 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.