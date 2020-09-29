Костюк разгромно проиграла 84-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос

Марта Костюк на прошлой неделе через квалификацию впервые прошла в основную сетку Открытого чемпионата Франции, однако с первой попытки открыть счет победам в Париже ей не удалось.

В первом круге Ролан Гаррос Костюк неожиданно проиграла 84-й ракетке мира Нао Хибино (4:6, 0:6), которая ранее никогда не побеждала в основе французского Шлема. Второй сет в матче продолжался лишь 18 минут.

Для Костюк матч с Хибино стал одним из худших в карьере – Марта в геймах на своей подаче взяла только 17 очков из 50, а также совершила 29 невынужденных ошибок. Японка реализовала 6 из 10 брейк-поинтов при двух неудачных геймах на своей подаче.

Марта Костюк покидает Ролан Гаррос с чеком на 60 тысяч евро призовых и 50 очками в рейтинг WTA.