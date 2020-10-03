Будущая соперница Свитолиной на Roland Garros высказалась о матче с украинкой

Французская теннисистка, 45-я ракетка мира Каролин Гарсия прокомментировала победный матч 1/16 Открытого чемпионата Франции и рассказала об ожиданиях от матча против украинки Элины Свитолиной (WTA №5) в 1/8 финала соревнований.

"Сегодня была замечательная атмосфера, учитывая что это был отличный матч с борьбой во втором и третьем сетах. Я очень рада, что мы все-таки играем на Ролан Гаррос и на корте хоть немного зрителей. Очень приятно разделять с ними подобные моменты, особенно когда они болеют за меня.

В первом сете Мэртенс действовала очень хорошо, играла каждый удар. Было видно, как она уверена в себе. А у меня не получалось двигаться, ноги не работали. Не знаю, может, это она подняла мой уровень, потому что я в любом случае хотела бороться и пыталась играть каждый розыгрыш. Постепенно с каждым очком я начинала играть лучше. Я агрессивно действовала с форхенда и начала лучше подавать. Несколько геймов во втором сете были очень важными, и я рада, что их выиграла. А в третьем сете я, как всегда, начала нервничать, а она как настоящий боец ​​боролась до конца.

Я многому научилась с тех пор, как играла в четвертьфинале в 2017 году. Пока я показываю достаточно хороший теннис на этом турнире. Я отлично провела три матча и теперь во второй неделе. Мне интересно, как сложится встреча против Элины Свитолиной. Она очень сильная теннисистка и сейчас уверенно играет. Я не знаю, какая я сейчас, лучше или нет, но я просто Каролин Гарсия образца 2020 года (улыбается)" - сказала она.

Напомним, что матч Свитолина - Гарсия начнется завтра, 4 октября. Ориентировочное время - 12:00 по Киеву.