Джокович трощит Ривероса и выходит в 1/8 финала Roland Garros

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. На стадии 1/16 он обыграл представителя Колумбии Даниэля Ривероса (АТР №153).

Счет матча 3-0 (6-0; 6-3; 6-2) в пользу победителя поединка, в активе которого 2 подачи на вылет, 69% выигранных очков на первой подаче, 38 виннеров и 2 двойные ошибки. У его соперника 4 эйса, 61% выигранных очков на первой подаче, 18 виннеров и 2 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Джокович сыграет против россиянина Карена Хачанова (АТР №15).