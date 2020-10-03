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Джокович трощит Ривероса и выходит в 1/8 финала Roland Garros

Теннис
(1 голосов)

Без шансов для соперника

Джокович трощит Ривероса и выходит в 1/8 финала Roland Garros
UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. На стадии 1/16 он обыграл представителя Колумбии Даниэля Ривероса (АТР №153).

Счет матча 3-0 (6-0; 6-3; 6-2) в пользу победителя поединка, в активе которого 2 подачи на вылет, 69% выигранных очков на первой подаче, 38 виннеров и 2 двойные ошибки. У его соперника 4 эйса, 61% выигранных очков на первой подаче, 18 виннеров и 2 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Джокович сыграет против россиянина Карена Хачанова (АТР №15).

Напомним, что ранее будущая соперница Свитолиной рассказала о матче с украинкой.

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В статье: Новак Джокович
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