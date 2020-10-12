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Надаль – Джокович: лучшие моменты финала Ролан Гаррос. ВИДЕО

Теннис
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Смотрим, как Рафаэль Надаль в 13-й раз становился королем Парижа

Надаль – Джокович: лучшие моменты финала Ролан Гаррос. ВИДЕО
Новина українською

В финале Открытого чемпионата Франции испанец в трех сетах разбил первую ракетку мира Новака Джоковича (6:0, 6:2, 7:5).

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос
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