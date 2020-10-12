Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль – Джокович: лучшие моменты финала Ролан Гаррос. ВИДЕО
Смотрим, как Рафаэль Надаль в 13-й раз становился королем Парижа
В финале Открытого чемпионата Франции испанец в трех сетах разбил первую ракетку мира Новака Джоковича (6:0, 6:2, 7:5).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- С хет-триком Холанда. Норвегия - Румыния 4:0. Видео обзор матча
- Овации Бущану и конспекты Линекера. Обзор матча Украина – Германия. Аудиомнение #47
- Тестирование сборной, победа Англии, тур в Первой лиге. Главные новости за 11 октября
- Надаль и Джокович установят четыре исторические рекорды в день финала Roland Garros
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...