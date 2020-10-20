Марченко проиграл на старте турнира в Стамбуле

Украинец Илья Марченко с поражения стартовал на теннисном турнире Istanbul Challenger Ted Open.

В первом раунде соревнований украинец проиграл словацкому теннисисту Мартину Клижану

Istanbul Challenger Ted Open

Илья Марченко - Мартин Клижан 6:7(6), 3:6.

Напомним, что призовый фонд турнира составляет в $ 104,160

Матч длился 1 час и 50 минут. На тай-брейке первого сета украинец не воспользовался преимуществом в счете 5:0 и не реализовал три сетбола. Во второй партии Марченко вел с брейком 1:0, после чего до конца поединка выиграл лишь два гейма.