Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марченко проиграл на старте турнира в Стамбуле
Матч был двухсетовым
Украинец Илья Марченко с поражения стартовал на теннисном турнире Istanbul Challenger Ted Open.
В первом раунде соревнований украинец проиграл словацкому теннисисту Мартину Клижану
Istanbul Challenger Ted Open
Илья Марченко - Мартин Клижан 6:7(6), 3:6.
Напомним, что призовый фонд турнира составляет в $ 104,160
Матч длился 1 час и 50 минут. На тай-брейке первого сета украинец не воспользовался преимуществом в счете 5:0 и не реализовал три сетбола. Во второй партии Марченко вел с брейком 1:0, после чего до конца поединка выиграл лишь два гейма.
Популярное сейчас
- "Жена улетела, некому погладить форму". Пятов поделился забавным снимком с тренировочной сессии
- Игрок Эвертона пытался украсть красную карточку у судьи, чтобы спасти партнера в матче с Ливерпулем
- Нападающие старше 18 – отсутствуют. Шахтер объявил заявку на поединок с Реалом в ЛЧ
- Свитолина узнала имя своей соперницы на турнире в Остраве
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО