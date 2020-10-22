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Провальное выступление Свитолиной на турнире в Чехии. ВИДЕО

Теннис
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Украинка вылетела из Остравы после первого матча

Провальное выступление Свитолиной на турнире в Чехии. ВИДЕО
Новина українською

Элина Свитолина в статусе первой ракетки турнира во втором круге в Остраве не смогла обыграть гречанку Марию Саккари (3:6, 3:6). Этот матч был для украинки первым с момента сенсационного поражения от Нади Подороски в четвертьфинале Ролан Гаррос.

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В статье: Элина Свитолина Мария Саккари
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