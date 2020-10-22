Провальное выступление Свитолиной на турнире в Чехии. ВИДЕО

Элина Свитолина в статусе первой ракетки турнира во втором круге в Остраве не смогла обыграть гречанку Марию Саккари (3:6, 3:6). Этот матч был для украинки первым с момента сенсационного поражения от Нади Подороски в четвертьфинале Ролан Гаррос.