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Раонич снялся в четвертьфинале турнира в Антверпене

Теннис
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Его заменит Хуркач

Раонич снялся в четвертьфинале турнира в Антверпене
Новина українською

Канадский теннисист Милош Раонич отказался от выхода на четвертьфинальный матч соревнований категории АТР 250 в Антверпене (Бельгия). Его соперником должен был стать болгарин Григор Димитров — таким образом, он прошёл в полуфинал без борьбы.

Ранее стало известно о снятии Раонича с турнира в Вене (Австрия). На соревнованиях в австрийской столице его заменит Хуберт Хуркач из Польши.

За выход в финал соревнований в Антверпене Димитров поспорит с победителем матча Маркос Гирон (США) — Алекс де Минор (Австралия).

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Турнир в Антверпене завершится 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Энди Маррей, который в прошлогоднем финале обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:4.

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В статье: Милош Раонич
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