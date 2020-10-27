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Надаль провел 800 недель подряд в топ-50 рейтинга АТР
Феноменальное достижение
На этой неделе Рафаэль Надаль достиг отметки в 800 недель подряд в топ-50 рейтинга АТР, сообщает Tennis World USA.
Помимо испанца в истории Открытой эры это удавалось только Джимми Коннорсу, Джону Макинрою, Ивану Лендлу и Роджеру Федереру.
Надаль с апреля 2005 года не покидает топ-10 мирового рейтинга. Грунтовый король провел в десятке сильнейших рекордные в истории 789 недель подряд.
В текущем сезоне Надаль в 13-й раз выиграл Ролан Гаррос и стал вторым 20-кратным победителем турниров Большого шлема после Роджера Федерера.
До конца сезона Рафаэль Надаль планирует сыграть на Мастерсе в Париже и на Итоговом турнире АТР в Лондоне.
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