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Девятая ракетка мира Кики Бертенс пропустит Australian Open из-за травмы

Теннис
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Она перенесла операцию

Девятая ракетка мира Кики Бертенс пропустит Australian Open из-за травмы
Новина українською

Девятая ракетка мира Кики Бертенс, представляющая Нидерланды, перенесла операцию на ахилловом сухожилии. Спортсменка сообщила, что она теперь не сможет выступить на Australian Open в начале 2021 года.

"Некоторые из вас уже знают, что у меня была травма ахиллова сухожилия. Единственным вариантом для меня была операция. Лишь в этом случае я могла играть без болевых ощущений и тренироваться на максимуме. Я так и сделала. Теперь мне придётся пропустить начало 2021 года. К сожалению, я не смогу сыграть в Австралии.

Постараюсь вернуться как можно быстрее. Не могу дождаться, когда мы снова встретимся на корте", — написала Бертенс в "Инстаграме", опубликовав фото из больницы.

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В статье: Кики Бертенс
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