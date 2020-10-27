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Тим обыграл украинца Сачко и вышел во второй круг турнира в Вене

Теннис
(1 голосов)

Поединок продлился около двух часов

Тим обыграл украинца Сачко и вышел во второй круг турнира в Вене
Новина українською

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг турнира ATP в Вене. Победитель US Open — 2020 в матче первого круга обыграл украинца Виталия Сачко.

ATP. Вена

Доминик Тим - Виталий Сачко 6:4, 7:5

Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Третья ракетка мира Тим выполнил два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-поинтов из девяти. Его соперник, занимающий 529-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из шести.

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В матче второго круга турнира в Вене Тим встретится с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Стэн Вавринка (Швейцария).

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В статье: Доминик Тим Виталий Сачко
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