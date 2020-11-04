Шварцман вышел в 3-й круг Мастерса в Париже и может получить путевку на Итоговый турнир

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже. В матче второго круга шестой сеяный Шварцман нанёс поражение французу Ришару Гаске

Диего Шварцман - Ришару Гаске 7:5, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Шварцман 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Гаске подал 6 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Шварцман сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной, начавшим соревнования с квалификации.

Шварцман продолжает борьбу за попадание на Итоговый турнир АТР в Лондоне. Единственным соперником аргентинца остался испанец Пабло Карреньо-Буста, которому, чтобы попасть в топ-8, нужно не только выиграть в Париже, но и удачно сыграть на турнире в Софии.