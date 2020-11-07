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АТР. Медведев побеждает Раонича и становится первым финалистом Мастерса в Париже

Теннис
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Совсем скоро он узнает имя соперника

АТР. Медведев побеждает Раонича и становится первым финалистом Мастерса в Париже
UA-Футбол
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Российский теннисист Даниил Медведев (АТР №5) вышел в финал Мастерса в Париже (Франция). В полуфинальном матче он одолел представителя Канады Милоша Раонича (АТР №17).

Счет встречи 2-0 (6-4; 7-6) в пользу победителя поединка, в активе которого 7 подач на вылет, 2 с 3 использованных брейков, 6 из 7 отыгранных брейков, 54% выигранных очков и 3 двойные ошибки. У его соперника 12 эйсов, 1 с 7 использованных брейков, 1 с 3 отыгранный брейк, 46% выигранных очков и 1 двойная ошибка.

Финал этого Мастерса станет для Даниила четвертым в карьере и первым в Париже.

В матче за титул Медведев сыграет с победителем пары Надаль / Зверев.

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В статье: Милош Раонич Даниил Медведев
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