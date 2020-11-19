Медведев удивляет Джоковича, а Зверев добивает Шварцмана. ВИДЕО

Во втором туре группового раунда ATP Finals Даниил Медведев неожиданно обыграл Новака Джоковича (6:3, 6:3) и досрочно вышел в полуфинал. Александр Зверев вырвал победу над Диего Шварцманом (6:3, 4:6, 6:3), который после второго поражения в Лондоне потерял шансы на выход из группы.