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Медведев удивляет Джоковича, а Зверев добивает Шварцмана. ВИДЕО
Обзор матчей дня на Итоговом турнире
Во втором туре группового раунда ATP Finals Даниил Медведев неожиданно обыграл Новака Джоковича (6:3, 6:3) и досрочно вышел в полуфинал. Александр Зверев вырвал победу над Диего Шварцманом (6:3, 4:6, 6:3), который после второго поражения в Лондоне потерял шансы на выход из группы.
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