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Топ-10 лучших ударов и розыгрышей Итогового турнира АТР. ВИДЕО
Шедевры от лучших теннисистов мира
Победителем последнего в истории розыгрыша ATP Finals в Лондоне стал Даниил Медведев. Россиянин установил историческое достижение, обыграв на турнире каждого представителя топ-3 рейтинга АТР – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.
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