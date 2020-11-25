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Свитолина и Монфис опубликовали пронзительное черно-белое фото

Теннис
(1 голосов)

Теннисисты очень фотогеничны

Свитолина и Монфис опубликовали пронзительное черно-белое фото
Новина українською

Элина Свитолина и Гаэль Монфис выложили эффектную фотографию на совместном аккаунте в Instagram.

Украинка и француз начали встречаться в 2018 году, а мир узнал об их отношениях на Australian Open в январе прошлого года.

В 2020 году Элина Свитолина, несмотря на всего 10 сыгранных турниров, смогла взять два титула. В активе первой ракетки Украины победы на турнирах WTA International в Монтеррее и Страсбурге.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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