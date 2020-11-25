Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина и Монфис опубликовали пронзительное черно-белое фото
Теннисисты очень фотогеничны
Элина Свитолина и Гаэль Монфис выложили эффектную фотографию на совместном аккаунте в Instagram.
Украинка и француз начали встречаться в 2018 году, а мир узнал об их отношениях на Australian Open в январе прошлого года.
В 2020 году Элина Свитолина, несмотря на всего 10 сыгранных турниров, смогла взять два титула. В активе первой ракетки Украины победы на турнирах WTA International в Монтеррее и Страсбурге.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- До гола и догола, или Молиться на Ювентус. Акценты зрителя на игре Динамо с Барселоной
- Боруссия Менхенгладбах - Шахтер. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов
- Растоптанное Динамо, невезучий Ребров и трэш по-черниговски. Главные новости от 24 ноября
- Даниил Медведев победил Надаля и вышел в финал Итогового турнира
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
- Роскошная жизнь: как живет Ансу Фати в Барселоне
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...