Свитолина и Монфис опубликовали пронзительное черно-белое фото

Элина Свитолина и Гаэль Монфис выложили эффектную фотографию на совместном аккаунте в Instagram.

Украинка и француз начали встречаться в 2018 году, а мир узнал об их отношениях на Australian Open в январе прошлого года.

В 2020 году Элина Свитолина, несмотря на всего 10 сыгранных турниров, смогла взять два титула. В активе первой ракетки Украины победы на турнирах WTA International в Монтеррее и Страсбурге.