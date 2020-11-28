Элина Свитолина: Есть два варианта реакции на свое отражение в зеркале спортзала. Фото

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина показал фото с тренировки в спортивном зале. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Есть два варианта реакции на свое отражение в зеркале спортзала"

#нормальнонебытьидеальним