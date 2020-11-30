Два украинца обновили личные рекорды в рейтинге АТР

Третья ракетка Украины Владислав Орлов вторую неделю подряд улучшил личное достижение в рейтинге АТР – в понедельник Орлов поднялся на 19 позиций и стал 368-й ракеткой мира.

Виталий Сачко после выхода в полуфинал челленджера в Лиме совершил рывок на 96 позиций и начал неделю в статусе 400-й ракетки мира.

Что касается Сергея Стаховского, то первая ракетка Украины опустился на 202-е место. Илья Марченко идет 214-м.

С полной версией актуального рейтинга АТР можно ознакомиться на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Рафаэль Надаль стал рекордсменом АТР-тура.