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Два украинца обновили личные рекорды в рейтинге АТР
Достойный результат
Третья ракетка Украины Владислав Орлов вторую неделю подряд улучшил личное достижение в рейтинге АТР – в понедельник Орлов поднялся на 19 позиций и стал 368-й ракеткой мира.
Виталий Сачко после выхода в полуфинал челленджера в Лиме совершил рывок на 96 позиций и начал неделю в статусе 400-й ракетки мира.
Что касается Сергея Стаховского, то первая ракетка Украины опустился на 202-е место. Илья Марченко идет 214-м.
С полной версией актуального рейтинга АТР можно ознакомиться на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Рафаэль Надаль стал рекордсменом АТР-тура.
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