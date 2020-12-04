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Тим стал автором лучшего камбэка года в АТР-туре
Заслуженно
Ассоциация теннисистов-профессионалов назвала лучший камбэк 2020 года на турнирах Большого шлема.
На первую позицию АТР поставила финальный матч US Open между Домиником Тимом и Александром Зверевым, в котором австриец одержал победу, отыграв в теннисиста из Германии два сета и брейк. Также Зверев в пятом сете подавал на титул, но Тим смог сделать обратный брейк.
Матч между Тимом и Зверевым завершился со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6. Теннисисты провели на корте более 4 часов.
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