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Тим стал автором лучшего камбэка года в АТР-туре

Теннис
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Тим стал автором лучшего камбэка года в АТР-туре
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов назвала лучший камбэк 2020 года на турнирах Большого шлема.

На первую позицию АТР поставила финальный матч US Open между Домиником Тимом и Александром Зверевым, в котором австриец одержал победу, отыграв в теннисиста из Германии два сета и брейк. Также Зверев в пятом сете подавал на титул, но Тим смог сделать обратный брейк.

Матч между Тимом и Зверевым завершился со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6. Теннисисты провели на корте более 4 часов.

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В статье: Доминик Тим Александр Зверев
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