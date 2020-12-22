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Петра Квитова стала обладательницей главной теннисной награды Чехии

Теннис
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Теннисистка не впервые получает эту награду

Петра Квитова стала обладательницей главной теннисной награды Чехии
Новина українською

Чешская теннисистка Петра Квитова удостоилась награды "Золотая канарейка", которая вручается за лучшие достижения среди чешских теннисистов за год.

"Для меня большая честь получить награду игрока года в Чехии и носить это красивое платье. Хороший способ завершить непростой год", – написала Квитова в инстаграме.

Чешка побеждала в этой номинации в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2018 годах.

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В статье: Петра Квитова
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