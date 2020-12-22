Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Петра Квитова стала обладательницей главной теннисной награды Чехии
Теннисистка не впервые получает эту награду
Чешская теннисистка Петра Квитова удостоилась награды "Золотая канарейка", которая вручается за лучшие достижения среди чешских теннисистов за год.
"Для меня большая честь получить награду игрока года в Чехии и носить это красивое платье. Хороший способ завершить непростой год", – написала Квитова в инстаграме.
Чешка побеждала в этой номинации в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2018 годах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо свернуло переговоры по форварду Фламенго Линкольну
- Александрия попрощается с 5 игроками
- Тремя игроками Ингульца интересуются другие клубы УПЛ, еще одним - из-за рубежа
- Когда тренер оставил без присмотра: Свитолина сняла смешной ролик на тренировке. ВИДЕО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...