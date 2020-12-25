Надаль, Джокович и Тим: лучшие перформансы года в АТР-туре. ВИДЕО

Канал Tennis TV на YouTube представил подборку моментов из сезона-2020, когда игроки демонстрировали свою лучшую игру.

В этом видео нашлось место подвигам Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Доминика Тима, Гаэля Монфиса и других топ-игроков.