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Надаль, Джокович и Тим: лучшие перформансы года в АТР-туре. ВИДЕО
Когда теннисисты включают режим Бога
Канал Tennis TV на YouTube представил подборку моментов из сезона-2020, когда игроки демонстрировали свою лучшую игру.
В этом видео нашлось место подвигам Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Доминика Тима, Гаэля Монфиса и других топ-игроков.
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