Свитолина сделала новую татуировку на необычном месте

На своей странице в Instagram Элина Свитолина показала новую татуировку – украинка набила несколько символов на большом пальце правой руки.

Ранее Свитолина сделала тату на левом бедре и на кисти левой руки.

В 2020 году Свитолина добавила в свою копилку два титула WTA International в Монтеррее и Страсбурге, а на Ролан Гаррос остановилась в четвертьфинале.

Элина Свитолина откроет новый сезон в начале января на турнире в Абу-Даби.