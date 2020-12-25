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Свитолина сделала новую татуировку на необычном месте

Теннис
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Первая ракетка Украины украсила свое тело новым рисунком

Свитолина сделала новую татуировку на необычном месте
Новина українською

На своей странице в Instagram Элина Свитолина показала новую татуировку – украинка набила несколько символов на большом пальце правой руки.

Ранее Свитолина сделала тату на левом бедре и на кисти левой руки.

Свитолина сделала новую татуировку на необычном месте - изображение 1

В 2020 году Свитолина добавила в свою копилку два титула WTA International в Монтеррее и Страсбурге, а на Ролан Гаррос остановилась в четвертьфинале.

Элина Свитолина откроет новый сезон в начале января на турнире в Абу-Даби.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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