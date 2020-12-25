Федерер готовится к сезону в Дубае

Бывший посол Индии в Иране Кришан Чандар Сингх в Твиттере опубликовал фрагмент тренировки Роджера Федерера в Дубае.

My son just caught ⁦@rogerfederer⁩ practising at the tennis courts of Hayat Creek, Dubai. Seems Dubai is the in-place to escape #COVID19 & cold. pic.twitter.com/s597JCHzHX — K. C. Singh (@ambkcsingh) December 23, 2020

Экс-первая ракетка мира в 2020 году после выхода в полуфинал Australian Open перенес две операции на колене и досрочно завершил сезон.

Роджер Федерер еще не принял окончательного решения касательно своего выступления на Открытом чемпионате Австралии.