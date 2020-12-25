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Федерер готовится к сезону в Дубае

Теннис
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Швейцарец не играл почти год

Федерер готовится к сезону в Дубае
Новина українською

Бывший посол Индии в Иране Кришан Чандар Сингх в Твиттере опубликовал фрагмент тренировки Роджера Федерера в Дубае.

Экс-первая ракетка мира в 2020 году после выхода в полуфинал Australian Open перенес две операции на колене и досрочно завершил сезон.

Роджер Федерер еще не принял окончательного решения касательно своего выступления на Открытом чемпионате Австралии.

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В статье: теннис Роджер Федерер
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