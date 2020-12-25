Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерер готовится к сезону в Дубае
Швейцарец не играл почти год
Бывший посол Индии в Иране Кришан Чандар Сингх в Твиттере опубликовал фрагмент тренировки Роджера Федерера в Дубае.
My son just caught @rogerfederer practising at the tennis courts of Hayat Creek, Dubai. Seems Dubai is the in-place to escape #COVID19 & cold. pic.twitter.com/s597JCHzHX— K. C. Singh (@ambkcsingh) December 23, 2020
Экс-первая ракетка мира в 2020 году после выхода в полуфинал Australian Open перенес две операции на колене и досрочно завершил сезон.
Роджер Федерер еще не принял окончательного решения касательно своего выступления на Открытом чемпионате Австралии.
Популярное сейчас
- Десна сделала официальное предложение Хлебасу, который не хочет оставаться в клубе
- Карпаты Галич заявили о готовности заменить какую-то из команд Первой лиги
- Хацкевич вспомнил интимный момент в машине с Кахой Каладзе
- Топ-10 цирковых ударов года в АТР-туре. ВИДЕО
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО