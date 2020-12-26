Тренировка по расписанию: Элина Свитолина усердно работает даже в выходной день. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) продолжает активную подготовку к началу сезона. Наша спортсменка тренируется даже в выходной день. Соответствующее фото Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Леся Цуренко рассказала , что ей пишут хейтеры после поражений.