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Тренировка по расписанию: Элина Свитолина усердно работает даже в выходной день. Фото
Украинка готовится к старту сезона
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) продолжает активную подготовку к началу сезона. Наша спортсменка тренируется даже в выходной день. Соответствующее фото Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Леся Цуренко
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