Канада заменила Швейцарию в списке участников АТР Cup

После отказа Роджера Федерера от выступления на Australian Open Швейцария выбыла из списка участников второго в истории командного турнира АТР Cup, который в 2021 году пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля.

Таким образом, на турнире выступят команды Сербии, Испании, Австрии, России, Греции, Германии, Аргентины, Италии, Японии, Франции, Канады и Австралии.

В феврале на ATP Сup должны сыграть 9 теннисистов из топ-10 рейтинга АТР, в то числе Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим.

Действующим победителем ATP Сup является сборная Сербии, обыгравшая в финале Испанию.