Кому празднования, а кому тренировки: Марта Костюк встретила Новый год в Дубай. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк новый 2021 встретила в Дубай (ОАЭ). Соответствующее фото она разместила на своей официальной странице в Instagram:

"Убийственное сочетание в обычный день? День Нового года 3 часа тренировок и 5 часов сна ... в итоге все равно все сложилось замечательно"