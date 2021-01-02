Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кому празднования, а кому тренировки: Марта Костюк встретила Новый год в Дубай. Фото
Украинка готовится к сезону
Украинская теннисистка Марта Костюк новый 2021 встретила в Дубай (ОАЭ). Соответствующее фото она разместила на своей официальной странице в Instagram:
"Убийственное сочетание в обычный день? День Нового года 3 часа тренировок и 5 часов сна ... в итоге все равно все сложилось замечательно"
Напомним, что ранее Организаторы Australian Open на треть
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Рома готова выплатить 10-12 млн за Яремчука
- Соломон прокомментировал потенциальный переход Абады в Динамо
- Абада: Отец был шокирован, когда увидел предложение Динамо по контракту
- ATP официально представила календарь тура до 13-й недели
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...