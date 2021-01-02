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Кому празднования, а кому тренировки: Марта Костюк встретила Новый год в Дубай. Фото

Теннис
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Украинка готовится к сезону

Кому празднования, а кому тренировки: Марта Костюк встретила Новый год в Дубай. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк новый 2021 встретила в Дубай (ОАЭ). Соответствующее фото она разместила на своей официальной странице в Instagram:

"Убийственное сочетание в обычный день? День Нового года 3 часа тренировок и 5 часов сна ... в итоге все равно все сложилось замечательно"

Кому празднования, а кому тренировки: Марта Костюк встретила Новый год в Дубай. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Организаторы Australian Open на треть сократили призовые для чемпионов.

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В статье: Марта Костюк
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