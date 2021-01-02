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В новом году - другая Свитолина: Украинка показала новые стили. Видео
Новые образы для нашей спортсменки
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) на своей официальной странице в Instagram разместила видео, в котором показала новые образы для 2021 года.
"Новый год - новая я"
Напомним, что ранее организаторы Australian Open на треть
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