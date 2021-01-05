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Свитолина во время карантина перед Australian Open не сможет видеться с Монфисом

Теннис
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Вынужденная необходимость

Свитолина во время карантина перед Australian Open не сможет видеться с Монфисом
Новина українською

Элина Свитолина во время 14-дневного карантина перед стартом на Открытом чемпионате Австралии не сможет видеться со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом.

"Это будет достаточно специфический опыт. Вне комнаты в отеле можно находиться 5 часов: 2 часа на теннис, 2 часа на физподготовку, 1 час на то, чтобы поесть. 2 недели нельзя будет никуда выходить.

Также нам с Гаэлем Монфисом пришло письмо, что мы не сможем видеться в этот период, чтобы круг общения не расширялся. Такое правило приняло правительство Австралии. Поэтому будет очень интересный опыт, я бы сказала, будет непросто. Ясное дело мы будем знать, что находимся недалеко друг от друга, но не сможем даже друг к другу подходить", - сказала украинка.

Элина Свитолина начнет сезон на турнире WTA 500 в Абу-Даби, а ее первой соперницей станет американка Джессика Пегула.

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В статье: Australian Open Элина Свитолина Гаэль Монфис
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