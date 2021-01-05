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Джокович и Надаль возглавили состав участников ATP Cup
Официальная заявка турнира
Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала состав участников второго в истории розыгрыша ATP Cup, который пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля.
На командном турнире сыграют 9 из 10 представителей топ-10 рейтинга АТР, включая Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.
Также стоит отметить, что сборная России единственной привезет на турнир двух игроков из топ-10 – Даниила Медведева и Андрея Рублева.
The field is set for the 2021 #ATPCup ????— ATPCup (@ATPCup) January 4, 2021
В прошлом году на АТР Cup Сербия в финале со счетом 2:1 обыграла Испанию.
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