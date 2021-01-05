  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович и Надаль возглавили состав участников ATP Cup
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович и Надаль возглавили состав участников ATP Cup

Теннис
(1 голосов)

Официальная заявка турнира

Джокович и Надаль возглавили состав участников ATP Cup
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала состав участников второго в истории розыгрыша ATP Cup, который пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля.

На командном турнире сыграют 9 из 10 представителей топ-10 рейтинга АТР, включая Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

Также стоит отметить, что сборная России единственной привезет на турнир двух игроков из топ-10 – Даниила Медведева и Андрея Рублева.

В прошлом году на АТР Cup Сербия в финале со счетом 2:1 обыграла Испанию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...