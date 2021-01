Джокович и Надаль возглавили состав участников ATP Cup

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала состав участников второго в истории розыгрыша ATP Cup, который пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля.

На командном турнире сыграют 9 из 10 представителей топ-10 рейтинга АТР, включая Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

Также стоит отметить, что сборная России единственной привезет на турнир двух игроков из топ-10 – Даниила Медведева и Андрея Рублева.

The field is set for the 2021 #ATPCup ????