16-летняя Кори Гауфф отдала всего один гейм сопернице и вышла во второй круг турнира в Абу-Даби

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла во второй круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче первого раунда она разгромила представительницу Норвегии Улрикке Эйкери.

WTA. 7 января

Кори Гауфф - Улрикке Эйкери 6:0, 6:1

Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

16-летняя Гауфф ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Её соперница допустила 3 ошибки на подаче и не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из 8 имевшихся.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Гауфф поспорит с девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари.