Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Абу-Даби
Белоруска добыла тяжелую победу
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ).
В матче второго раунда она победила представительницу Австралии Айлу Томлянович.
WTA. Абу-Даби
Арина Соболенко - Айла Томлянович 7:5, 6:4
Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут. Учитывая концовку прошлого сезона, сегодняшняя победа стала для Арины 11-й подряд.
Арина, будучи четвёртой сеяной, 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Её соперница отметилась 3 эйсами, допустила 7 ошибок на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 9.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Соболенко поспорит с представительницей Туниса Онс Жабер.
Популярное сейчас
- Марадона, Улье, Дячук-Ставицкий. Кого потерял футбол в 2020 году. ВИДЕО
- Бернард едет к Фонсеке, мощное усиление Аякса. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Цель – забрать с английских полей. Фонсека хочет пригласить в Рому экс-игрока Шахтера
- Ястремская провалила допинг-тест. Что об этом нужно знать?
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО