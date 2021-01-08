Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Абу-Даби

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче второго раунда она победила представительницу Австралии Айлу Томлянович.

WTA. Абу-Даби

Арина Соболенко - Айла Томлянович 7:5, 6:4

Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут. Учитывая концовку прошлого сезона, сегодняшняя победа стала для Арины 11-й подряд.

Арина, будучи четвёртой сеяной, 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Её соперница отметилась 3 эйсами, допустила 7 ошибок на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 9.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Соболенко поспорит с представительницей Туниса Онс Жабер.