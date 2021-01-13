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Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби. Она не проигрывает 15 матчей подряд
Белоруска набрала невероятную форму
Арина Соболенко в финале турнира WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом $565,530 всего за 66 минут разгромила Веронику Кудерметову (6:2, 6:2).
Белоруска сделала 6 брейков при двух неудачных геймах на своей подаче. Также на счету Соболенко 5 эйсов и 70% выигранных мячей с первой подачи.
15th consecutive win— wta (@WTA) January 13, 2021
3rd title in a row
9th title overall ????@SabalenkaA defeats Kudermetova 6-2, 6-2 for the title!#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/MX6Od7P3xZ
Соболенко после прошлогодних побед на турнирах в Остраве и Линце продлила свою победную серию до рекордных в карьере 15 матчей.
С понедельника Арина Соболенко в актуальном рейтинге WTA станет седьмой ракеткой мира.
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