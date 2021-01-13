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Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби. Она не проигрывает 15 матчей подряд

Теннис
(1 голосов)

Белоруска набрала невероятную форму

Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби. Она не проигрывает 15 матчей подряд
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Арина Соболенко в финале турнира WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом $565,530 всего за 66 минут разгромила Веронику Кудерметову (6:2, 6:2).

Белоруска сделала 6 брейков при двух неудачных геймах на своей подаче. Также на счету Соболенко 5 эйсов и 70% выигранных мячей с первой подачи.

Соболенко после прошлогодних побед на турнирах в Остраве и Линце продлила свою победную серию до рекордных в карьере 15 матчей.

С понедельника Арина Соболенко в актуальном рейтинге WTA станет седьмой ракеткой мира.

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В статье: Арина Соболенко Вероника Кудерметова
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