Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби. Она не проигрывает 15 матчей подряд

Арина Соболенко в финале турнира WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом $565,530 всего за 66 минут разгромила Веронику Кудерметову (6:2, 6:2).

Белоруска сделала 6 брейков при двух неудачных геймах на своей подаче. Также на счету Соболенко 5 эйсов и 70% выигранных мячей с первой подачи.

15th consecutive win

3rd title in a row

9th title overall ????@SabalenkaA defeats Kudermetova 6-2, 6-2 for the title!#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/MX6Od7P3xZ