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Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF в ОАЭ
Вторая победа украинки в Эль-Фуджайре
Дарья Снигур во втором раунде турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000 в двух сетах за полтора часа обыграла четвертую сеяную из Швейцарии Леони Кунг (6:2, 6:4).
На пути к победе Снигур сделала четыре брейка при одном неудачном гейме на своей подаче.
Путевку в полуфинал 25-тысячника в ОАЭ 18-летняя украинка разыграет в матче с шестой ракеткой турнира Кристиной Букшей.
Ранее Элина Свитолина
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