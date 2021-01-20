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Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF в ОАЭ

Теннис
(1 голосов)

Вторая победа украинки в Эль-Фуджайре

Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF в ОАЭ
Новина українською

Дарья Снигур во втором раунде турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000 в двух сетах за полтора часа обыграла четвертую сеяную из Швейцарии Леони Кунг (6:2, 6:4).

На пути к победе Снигур сделала четыре брейка при одном неудачном гейме на своей подаче.

Путевку в полуфинал 25-тысячника в ОАЭ 18-летняя украинка разыграет в матче с шестой ракеткой турнира Кристиной Букшей.

Ранее Элина Свитолина рассказала, чем занимается на карантине в Австралии.

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В статье: теннис Дарья Снигур
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