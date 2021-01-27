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Ястремская выбыла из заявки турнира в Мельбурне

Теннис
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Украинка сдала положительный допинг-тест

Ястремская выбыла из заявки турнира в Мельбурне
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сыграет на турнире в Мельбурне, который пройдет с 3 по 7 февраля. Об этом пишет "Большой теннис Украины".

Напомним, 7 января стало известно о положительном результате допинг-теста Ястремской и её временном отстранении от выступлений на период расследования. В пробе украинской теннисистки, которую взяли 24 ноября 2020 года, были найдены метаболиты запрещённого вещества — местеролона.

26 января украинка подала апелляцию на решение ITF о временном отстранении в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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В статье: Даяна Ястремская
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