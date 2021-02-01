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Сборная Украины опубликовала заявку на матч с Израилем
Стаховский и Марченко сыграют в составе нашей команды
ФТУ подала в ITF официальную заявку состава участников матча Кубка Дэвиса Украина - Израиль.
За "сине-желтых" 5-6 марта сыграют: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов и Даниил Калиниченко. Капитан команды - Андрей Медведев.
Напомним, что встреча сборных в рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса пройдет на корте "Marina Tennis Club" в селе Погребы Киевской области. Матчевая встреча состоится без зрителей, но в ФТУ обещают обеспечить прямую трансляцию игр.
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