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Стало известно расписание матчей ATP Cup на 5 февраля
Джокович сыграет со Зверевым, а Надаль пропустит матч
Опубликовано расписание командного турнира ATP Cup, который возобновится в Мельбурне (Австралия) завтра, 5 февраля.
В дневной сессии пройдут встречи Сербия — Германия (группа A) и Испания — Греция (группа B).
Серб Новак Джокович сыграет с немцем Александром Зверевым вторым запуском. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль на корт не выйдет.
В вечерней сессии состоится матч Австрия — Франция (группа C).
Матч группы D Аргентина — Япония состоится 6 февраля.
Сегодня на турнирах ATP и WTA в Мельбурне не состоялось ни одного матча из-за обнаружения коронавируса у одного из работников отеля для игроков.
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