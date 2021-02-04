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Стало известно расписание матчей ATP Cup на 5 февраля

Теннис
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Джокович сыграет со Зверевым, а Надаль пропустит матч

Стало известно расписание матчей ATP Cup на 5 февраля
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Опубликовано расписание командного турнира ATP Cup, который возобновится в Мельбурне (Австралия) завтра, 5 февраля.

В дневной сессии пройдут встречи Сербия — Германия (группа A) и Испания — Греция (группа B).

Серб Новак Джокович сыграет с немцем Александром Зверевым вторым запуском. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль на корт не выйдет.

В вечерней сессии состоится матч Австрия — Франция (группа C).

Матч группы D Аргентина — Япония состоится 6 февраля.

Сегодня на турнирах ATP и WTA в Мельбурне не состоялось ни одного матча из-за обнаружения коронавируса у одного из работников отеля для игроков.

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В статье: теннис
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