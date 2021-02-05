Первое поражение в карьере: Новак Джокович проиграл на АТР Cup

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович впервые в карьере проиграл в рамках турнира АТР Cup. Он в паре с Николой Качичем уступил немецкому дуэту Зверев - Штруфф.

Счет встречи 7-6; 5-7; 10-7 в пользу тандема из Германии.

Таким образом, сборная Сербии, которая является действующим чемпионом, выбыла из турнира.

На счету Джоковича 12 матча и 11 побед (8 в одиночке и 3 в паре).