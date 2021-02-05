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Первое поражение в карьере: Новак Джокович проиграл на АТР Cup
Серб уступил в паре
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович впервые в карьере проиграл в рамках турнира АТР Cup. Он в паре с Николой Качичем уступил немецкому дуэту Зверев - Штруфф.
Счет встречи 7-6; 5-7; 10-7 в пользу тандема из Германии.
Таким образом, сборная Сербии, которая является действующим чемпионом, выбыла из турнира.
На счету Джоковича 12 матча и 11 побед (8 в одиночке и 3 в паре).
Напомним, что ранее Стаховский
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