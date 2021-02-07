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АТР СUP 2021. Россияне в финале турнира побеждают Италию

Теннис
(1 голосов)

Определился победитель соревнований

АТР СUP 2021. Россияне в финале турнира побеждают Италию
UA-Футбол
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Сборная россии по теннису победила в финале АТР СUP 2021. Победу для своей команды принесли Андрей Рублев и Даниил Медведев.

ATP Cup

Турнир ATP

2 - 7 февраля 2021

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд - 4.5 млн. долларов

Открытые корты, хард

Финал

россия - Италия

2 - 0

Андрей Рублев (россия) - Фабио Фоньини (Италия)

2 - 0 (6-1; 6-2)

Даниил Медведев (россия) - Маттео Берретини (Италия)

2 - 0 (6-4; 6-2)

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В статье: ATP Cup
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