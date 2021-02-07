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АТР СUP 2021. Россияне в финале турнира побеждают Италию
Определился победитель соревнований
Сборная россии по теннису победила в финале АТР СUP 2021. Победу для своей команды принесли Андрей Рублев и Даниил Медведев.
ATP Cup
Турнир ATP
2 - 7 февраля 2021
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд - 4.5 млн. долларов
Открытые корты, хард
Финал
россия - Италия
2 - 0
Андрей Рублев (россия) - Фабио Фоньини (Италия)
2 - 0 (6-1; 6-2)
Даниил Медведев (россия) - Маттео Берретини (Италия)
2 - 0 (6-4; 6-2)
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