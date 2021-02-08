Монфис на Australian Open проиграл 7-й матч подряд

Гаэль Монфис в статусе 10-го сеяного в первом раунде Открытого чемпионата Австралии за 3 часа и 49 минут проиграл финну Эмилу Руусувуори (6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6).

Это фиаско стало для бойфренда Элины Свитолиной седьмым подряд. Монфис в последний раз побеждал в феврале 2020 года, когда в полуфинале турнира в Дубае в двух сетах обыграл Ришара Гаске. В финальном матче против Новака Джоковича француз упустил преимущество в брейк и три матч-бола на тайбрейке второго сета.

Помимо Гаэля Монфиса барьер стартового раунда на Australian Open среди теннисистов из посева в первый день турнира не смог пройти Бенуа Пэр.