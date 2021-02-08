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Стаховский: Лайович был лучше меня

Теннис
(2 голосов)

Украинец отреагировал на вылет с Australian Open

Стаховский: Лайович был лучше меня
Новина українською

Сергей Стаховский в первом раунде Открытого чемпионата Австралии проиграл Душану Лайовичу (7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6). Теннисисты провели на корте почти 4 часа.

"Тяжело это принять, но Лайович просто сегодня был лучше меня", - написал Стаховский в Твиттере.

Матч с Душаном Лайовичем стал для Сергея Стаховского 60-м на турнирах Большого шлема.

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В статье: Australian Open Сергей Стаховский Душан Лайович
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