Стаховский: Лайович был лучше меня

Сергей Стаховский в первом раунде Открытого чемпионата Австралии проиграл Душану Лайовичу (7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6). Теннисисты провели на корте почти 4 часа.

"Тяжело это принять, но Лайович просто сегодня был лучше меня", - написал Стаховский в Твиттере.

One shall always stand tall...tough to accept it.. but @Dutzee simply was better then me today. #AO2021 https://t.co/sUPJX0HdH4