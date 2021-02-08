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Стаховский: Лайович был лучше меня
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Сергей Стаховский в первом раунде Открытого чемпионата Австралии проиграл Душану Лайовичу (7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6). Теннисисты провели на корте почти 4 часа.
"Тяжело это принять, но Лайович просто сегодня был лучше меня", - написал Стаховский в Твиттере.
One shall always stand tall...tough to accept it.. but @Dutzee simply was better then me today. #AO2021 https://t.co/sUPJX0HdH4— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) February 8, 2021
Матч с Душаном Лайовичем стал для Сергея Стаховского 60-м на турнирах Большого шлема.
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