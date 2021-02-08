Стаховский: Лайович был лучше меня

Сергей Стаховский в первом раунде Открытого чемпионата Австралии проиграл Душану Лайовичу (7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6). Теннисисты провели на корте почти 4 часа.

"Тяжело это принять, но Лайович просто сегодня был лучше меня", - написал Стаховский в Твиттере.

One shall always stand tall...tough to accept it.. but @Dutzee simply was better then me today. #AO2021 https://t.co/sUPJX0HdH4 — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) February 8, 2021

Матч с Душаном Лайовичем стал для Сергея Стаховского 60-м на турнирах Большого шлема.