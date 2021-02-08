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Джокович поделился эмоциями от выхода во второй круг Australian Open
Серб рад вновь вернуться на этот корт
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход во второй круг Australian Open. На старте турнира первая ракетка мира победил француза Жереми Шарди.
"У меня уже устойчивая любовная связь с ареной "Рода Лэйвера". Надеюсь, что у меня в этом году будет ещё много отличных матчей с подобным уровнем игры. Конечно, я хотел успешно стартовать, ведь это был первый матч. Я испытываю особые чувства, вернувшись на этот корт. Это самый удачный корт в моей карьере.
Выходя на него, я вновь переживаю лучшие моменты", — цитирует Джоковича пресс-служба турнира.
В матче второго круга Джокович сыграет с Фрэнсисом Тиафо из США. Он обыграл Стефано Травалью из Италии со счётом 7:6, 6:2, 6:2.
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