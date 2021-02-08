Стаховский: У меня весь сезон может слететь

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о своих планах на сезон и борьбу за титул на Открытом чемпионате Австралии.

О критике организаторов Australian Open со стороны игроков

"Во-первых, классно, что они сделали турнир. Мы должны понимать, какую работу они проделали, какой это труд. Для меня большой плюс и спасибо, что они провели квалификацию. Им было бы проще отправить нам чеки, отменить квалификацию, не вкладывать в это колоссальные деньги, а в Австралии провести только турнир в основе. С другой стороны, если в следующем году будет такая же ситуация с двухнедельным карантином, то он не должен заканчиваться за два дня до начала турнира. Он должен был начаться намного раньше. Чтобы все, выйдя из карантина, могли тренироваться 2 недели до первого турнира. Я понимаю, что разрешить игрокам прилетать только с 15 числа - это была инициатива государства. В такой ситуации на следующий год они такие ошибки делать не будут, я так думаю. Есть вопросы по системности организации... Например, почему на рейс из Дохи с квалифайерами, у которых было по 3-4 негативных теста, добавляли людей, которые просто летели с пересадкой откуда-то. К сожалению, это серьезный аргумент и ответа пока нет. Сейчас такие нюансы всплывают, когда уже есть время это все проанализировать, но, повторюсь, думаю, в следующий раз такие ошибки исправят".

О своих планах на сезон после Australian Open

"Сначала надо отсюда улететь, сдать тест. Не понятно еще, что будет по карантинным критериям в Европе. Например, сейчас нельзя попасть во Францию, если ты 30 дней не находился на территории Европы. Для спортсменов исключений нет. АТР старается получить разрешение, но я так понимаю, ничего особо не получается. Не знаю, как будет складываться сезон после Дохи и Дубая, дальше идут турниры в США… Очень сильно сомневаюсь, как все пройдет. Если я играю Кубок Дэвиса, а после него идет либо Майами, либо "челленджеры" во Франции, где вводят такое правило, то у меня весь сезон слетает. Будем что-то придумывать, не знаю…".



О борьбе за титул на Открытом чемпионате Австралии

"В этом году на этом покрытии, думаю, будет много интересных матчей. Сегодня Джокович сыграл очень ровный матч, но, думаю, что на это раз ему не будет настолько легко, как в прошлом году. Если будет играть Надаль, ему будет очень трудно. Очень глубоко могут пройти Зверев, Медведев, Шаповалов... Теннисисты, которые играют в более агрессивный теннис, более динамичный. Думаю, Тиму будет трудно. Кресси, который играет в стиле "подал - побежал вперед", думаю, будет трудным соперником для Зверева".