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Свитолина: Счастлива закончить матч в двух сетах
Комментарий украинки после успешного старта на Australian Open
Элина Свитолина в статусе пятой сеяной в первом раунде Открытого чемпионата Австралии
"Однозначно, сегодня была очень большая борьба. Я счастлива, что смогла закончить встречу в двух сетах, потому что на корте было очень жарко.
Сегодня я хорошо боролась и не дала ошибкам повлиять на мое психологическое состояние. Я боролась за каждый мяч, в конце сыграла действительно агрессивно на важных мячах. Думаю, благодаря этому я и смогла выиграть в двух сетах", - сказала украинка после матча.
Следующей соперницей Элины Свитолиной в Мельбурне станет 16-летняя американка Коко Гауфф, с которой первая ракетка Украины на турнирах Большого шлема еще не встречалась.
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