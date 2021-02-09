Свитолина: Счастлива закончить матч в двух сетах

Элина Свитолина в статусе пятой сеяной в первом раунде Открытого чемпионата Австралии за два часа обыграла 50-ю ракетку мира Марию Боузкову (6:3, 7:6).

"Однозначно, сегодня была очень большая борьба. Я счастлива, что смогла закончить встречу в двух сетах, потому что на корте было очень жарко.

Сегодня я хорошо боролась и не дала ошибкам повлиять на мое психологическое состояние. Я боролась за каждый мяч, в конце сыграла действительно агрессивно на важных мячах. Думаю, благодаря этому я и смогла выиграть в двух сетах", - сказала украинка после матча.

Следующей соперницей Элины Свитолиной в Мельбурне станет 16-летняя американка Коко Гауфф, с которой первая ракетка Украины на турнирах Большого шлема еще не встречалась.