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Australian Open. Сестры Киченок и Бондаренко выиграли стартовые матчи в паре

Теннис
(3 голосов)

Но есть и потери

Australian Open. Сестры Киченок и Бондаренко выиграли стартовые матчи в паре
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Екатерина Бондаренко и Надежда Киченок на старте Открытого чемпионата Австралии совершили камбэк в противостоянии с Марией Боузковой и Сарой Соррибес-Тормо (5:7, 6:4, 6:0). Украинки во втором сете проигрывали 2:4, но выдали серию из десяти выигранных геймов подряд и без проблем добили деморализованных соперниц.

Людмила Киченок в дуэте с Еленой Остапенко в двух сетах за 1 час и 34 минуты прошла Макото Ниномию и Сабрину Сантамарию (7:6, 6:4). Матч также получился непростым – в первом сете Киченок и Остапенко уступали 4:5 с брейком, а в концовке второй партии в 10-м гейме отыграли брейк-поинт.

Марта Костюк после поражения в одиночке не задержалась в Мельбурне и в парной сетке. Вместе с Александрой Саснович киевлянка в первом раунде неожиданно проиграла Моне Бартель и Чжу Линь (1:6, 6:3, 1:6). Украино-белорусский дуэт на пять брейков соперниц ответил только двумя результативными геймами на приеме.

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В статье: Australian Open Марта Костюк Катерина Бондаренко Надежда Киченок Людмила Киченок
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