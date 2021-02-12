Australian Open. Серена, Осака и Мугуруса пробились в 4-й круг

Серена Уильямс в 3-м раунде не без проблем остановила россиянку Анастасию Потапову (7:6, 6:2). В первом сете легендарная американка при счете 3:5 на приеме отыграла два сет-бола, а во второй партии Серена на ранний брейк Потаповой ответила тремя результативными геймами на чужой подаче.

Следующей соперницей Серены Уильямс в Мельбурне станет 7-я ракетка турнира Арина Соболенко, которая сегодня за 61 минуту разгромила Энн Ли (6:3, 6:1).

Наоми Осака за 1 час и 19 минут справилась с Онс Жабер (6:3, 6:2). Японка отыграла 6 из 7 брейк-поинтов, сделала 4 брейка и подала 8 эйсов при 74% выигранных очков с первой подачи.

В четвертом раунде Осаку ждет испытание Гарбинье Мугурусой. Прошлогодняя финалистка Australian Open в 3-м раунде не заметила Зарину Дияс (6:1, 6:1).