Свитолина откроет 5-й игровой день на Australian Open

Элина Свитолина в субботу в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии сыграет с 26-й сеяной из Казахстана Юлией Путинцевой. Матч пройдет первым запуском на корте имени Маргарет Корт. Начало поединка – в 02:00 по киевскому времени.

В 04:00 по Киеву первым запуском на корте №13 Людмила Киченок и Елена Остапенко во втором круге парной сетки встретятся с румынками Андреа Миту и Иоаной-Ралукой Олару.

Екатерина Бондаренко и Надежда Киченок свой матч второго раунда сыграют вторым запуском на корте №8. Соперницами украинок станут 16-е сеяные Лаура Зигемунд (Германия) и Вера Звонарева (Россия).

С полным расписанием пятого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии можно ознакомиться на официальном сайте турнира.