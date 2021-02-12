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Свитолина откроет 5-й игровой день на Australian Open
Большой день для украинского тенниса в Мельбурне
Элина Свитолина в субботу в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии сыграет с 26-й сеяной из Казахстана Юлией Путинцевой. Матч пройдет первым запуском на корте имени Маргарет Корт. Начало поединка – в 02:00 по киевскому времени.
В 04:00 по Киеву первым запуском на корте №13 Людмила Киченок и Елена Остапенко во втором круге парной сетки встретятся с румынками Андреа Миту и Иоаной-Ралукой Олару.
Екатерина Бондаренко и Надежда Киченок свой матч второго раунда сыграют вторым запуском на корте №8. Соперницами украинок станут 16-е сеяные Лаура Зигемунд (Германия) и Вера Звонарева (Россия).
С полным расписанием пятого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии можно ознакомиться на официальном сайте турнира.
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