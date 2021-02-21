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Цифра дня: Australian Open в этом году посетили 130 тысяч болельщиков

Теннис
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Спасибо и за это

Цифра дня: Australian Open в этом году посетили 130 тысяч болельщиков

instagram.com/australianopen

UA-Футбол
Новина українською

В этом году розыгрыш Открытого чемпионата Австралии посетили около 130 тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Из-за пандемии коронавируса власти штата Виктория объявили об определенных карантинных мероприятиях. Сначала было разрешено пускать на матчи ограниченное количество зрителей, а потом и вообще - запретить посещение матчей на 5 дней (с прошлой субботы по среду).

По сравнению с прошлым годом количество людей, которые смогли вживую посмотреть матчи Australian Open сократилось почти в 6 раз (800 тысяч).

Результат матча Джокович - Медведев

Обзор матча Джокович - Медведев

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В статье: Australian Open
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